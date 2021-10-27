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عبد الموجود مديرًا عامًا للمكتب الفني لمحافظ شمال سيناء

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عبد الموجود مديرًا عامًا للمكتب الفني لمحافظ شمال سيناء عبد الموجود مديرًا عامًا للمكتب الفني لمحافظ شمال سيناء

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أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتعيين، عبد الموجود عبد الرحيم محمد، مديرًا عامًا للمكتب الفني لمحافظ شمال سيناء، وذلك لمدة عام.

كما شمل القرار تعيين أسامه عودة الشريف، مديرًا عامًا للإدارة العامة للاستثمار والشئون الاقتصادية بديوان عام شمال سيناء، وخالد محمد عبد الله، مديرًا عامًا للشئون الزراعية بمديرية الزراعة بشمال سيناء.

يأتي ذلك بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون الإدارة المحلية وعلي قانون الخدمة المدينة وعلي محضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والمدنية في محافظة شمال سيناء.

المصرى اليوم

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