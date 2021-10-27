★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

في ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، قبل أيام، أطلق المهرجان فيديو أغنية «متعلق بيكي» للمغني أحمد الروبي، وهي الأغنية الرسمية لختام المهرجان، وظهرت بها 11 نجمة من 5 بلاد عربية، وهن -حسب ترتيب الظهور- يسرا، هدى المفتي، فاطمة البنوي، مايان السيد، سارة عبدالرحمن، شيرين رضا، صبا مبارك، تارا عماد، نور اللبنانية، الإعلامية ريا أبي راشد، هند صبري.

هند صبرى - صورة أرشيفية

يسرا مع أحمد الروبي

الفنانة هند صبري نسقت للظهور مع 10 نجمات خلال الكليب من خلال شركتها الإنتاجية، مع الجهة المنتجة المشاركة في الكليب، وقد سبق للجهتين التعاون في فيديو أغنية «سقفة» بالدورة الثالثة من المهرجان للمغني أحمد الروبي.هند صبري كشفت كواليس هذا التعاون وقالت في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «هذا هو الإنتاج الثاني لنا لأغنية الختام الرسمية بمهرجان الجونة، إضافة لعدد من الإنتاجات الأخرى قدمناها خلال دورات المهرجان، وهو ما يعكس اهتمامنا وتقديرنا لقيمة المهرجان ودوره، ليس على مستوى السينما المصرية فقط، ولكن لكل السينما العربية، ولهذا حرصنا على تنوع جنسيات النجمات المشاركات، ونتطلع لمزيد من التعاون مع مهرجان الجونة والجهة المنتجة.كان عدد من النجوم المشاركين في الكليب قد ظهروا في فيديو أغنية «3 دقات» للمغني أبوبالدورة الأولى من مهرجان الجونة، والتي تجاوزت أكثر من 700 مليون مشاهدة على يوتيوب.