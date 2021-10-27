"جامعة جدة" تحدّد 4 أنواع للزي المخالف بداخلها.. خادش للحياء والآداب

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قالت: يخالف قيم المجتمع ومبادئه وهويته وفق الأسس المنصوص عليها في النظام

أكّدت جامعة جدة بخصوص ما تم تداوله حول محدّدات الزي المحتشم داخل حرم الجامعة، أن تلك المحدّدات تدخل ضمن التوجيهات السامية والوزارية المعنية الخاصة بارتداء الزي المحتشم وغير الخادش للحياء والآداب داخل المنطقة التعليمية.

وقالت الجامعة، في بيان لها، على حسابها في تويتر، "إشارة إلى ما تمّ تداوله في مواقع التواصل بشأن التقيُّد بالزي المحتشم الساتر، ومنع لبس البنطال المخالف داخل الحرم الجامعي.. توضح الجامعة أن هذه المحدّدات تأتي وفق التوجيهات الوزارية حول اللباس المحتشم غير الخادش للحياء والذوق العام وقيم المجتمع ومبادئه وهويته، وفق الأسس المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وأضافت، أن التنبيه هو للباس البنطال الضيق أو القصير أو الممزق أو المكشوف منه، وهي مواصفات لا تتناسب مع وجود منسوبي الجامعة داخل المنطقة التعليمية ومخالفة صريحة للوائح النظم المنظمة لذلك.