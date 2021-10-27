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تراجع انتاج الصلب الخام يزيد الضغوط على الحديد في و العالم

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تراجع انتاج الصلب الخام يزيد الضغوط على أسعار الحديد في مصر و العالم تراجع انتاج الصلب الخام يزيد الضغوط على الحديد في و العالم

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أشار تقرير الاتحاد العالمي للصلب إلى تراجع انتاج الصلب الخام على مستوي العالم خلال شهر سبتمبر الماضي، ليفرض مزيدا من الضغوط على صناعة الحديد والصلب التي تشهد طفرات سعرية كبيرة في الخامات وأسعار الحديد في أكتوبر الحالي.

قال التقرير أن انتاج العالم من الصلب تراجع خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 8.9٪.

وأوضح انه بمراجعة البيانات الأولية لإنتاج 64 دولة من الصلب الخام فقد بلع الإنتاج 144.4 مليون طن خلال سبتمبر144.4 مليون طن، متراجعا 8.9٪ عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى ان انتاج الصين اكبر دولة منتجة للصلب في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 73.8 مليون طن بتراجع 21.2% عن إنتاج نفس الشهر من عام 2020 ،

وبلغ إنتاج الهند 9.5 مليون طن بزيادة 7.2% عن إنتاج شهر سبتمبر 2020 وبلغ إنتاج اليابان 8.1 مليون طن بزيادة 25.6% عن إنتاج نفس الشهر من العام الماضي.

وعن منطقة الشرق الأوسط فقد شهد حجم انتاج الصلب تراجعا غير مسبوق بلغت نسبته اكثر من 35٪ مسجلا حجم انتاج 2.2 مليون طن فقط.

وادي تراجع انتاج الخام في الصين إلى حدوث هزة كبيرة في سوق الصلب العالمي وشهدت أسعار الخامات زيادات متسارعة تسبب في موجة من ارتفاعات الأسعار .

وأجرت مصانع الحديد المصرية زيادات مؤخرا في سعر بيع الحديد في السوق الحلي تجاوزت 900 جنيه في الطن، ليسجل سعر البيع مستوي قياسي جديد عند 15300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

المصرى اليوم

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