"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير ومرتفعات الباحة ومكة

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سماء غائمة وسحب رعدية على حائل والمدينة.. ورياح سطحية مثيرة للأتربة بالرياض والقصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على منطقتَي جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة، كما تكون السماء غائمة غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي حائل والمدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة القصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18 - 38 كم/ساعة وتكون جنوبية الى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي تتحوّل خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل الى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.