ندوه تثقيفية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر

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أقام المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ ،ندوة تثقيفية موسعة بعنوان «الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر المجيدة»، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر العظيمة.

تضمن برنامج الندوة عرض صورة ناصعة لحرب أكتوبر المجيدة وما تضمنته من انتصارات ومواقف بطولية فارقة في حياة الشعب المصري، وكيف أثرت ولا تزال في نفوس الشباب في مجال ترسيخ القدوة والمثل في النضال وبذل الجهد والنفس في سبيل رفعة الوطن.

وفي نهاية الندوة التثقيفية تم تقديم الدروع التذكارية للضيوف تعبيرا من إدارة المعهد عن التقدير العظيم لدور القوات المسلحة في الذود عن الوطن والحفاظ على مقدراته.