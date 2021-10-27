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قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، إن أزمة كورونا وتغير الطلب على الغذاء من دول كبيرة مثل الصين والهند الذين أصبح لهم قوة شرائية كبيرة، وبدأ يكون لهم طلب على أصناف غذائية محددة، والتوتر الصيني الأمريكي الذي يزيد من الإحساس بقلة الاستقرار العالمي تجاه عملية النقل والتأمين؛ أدت لزيادة أسعار الطاقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن نشوب النزاعات المسلحة حول العالم، وزيادة السكان كانا من الأسباب التي أدت لزيادة أسعار الطاقة، لافتًا إلى أن الدول الخليجية لن تعاني من هذه الأزمة مثل دول أخرى.

وأكد أن توسيع القطاع الزراعي يقلل من تأثير زيادة أسعار الطاقة، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي في مصر والقيادة الرشيدة في قراراتها تجعل توسيع القطاع الزراعي ومنح الدعم الكافي للمزارعين يقلل من تأثير هذه الموجة، مشيرًا إلى أن سعر برميل البترول سيصل إلى 100 دولار.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط موجة ستواجه العالم، مشيرًا إلى أن مصر بها استقرار سياسي يدفع لرؤية قرارات اقتصادية رائعة تعظم من كفاءة الشعب المصري الإنتاجية حاليًا، ومصر تواجه تحدي كبير آخر بجانب أزمات المنطقة.