HONOR 50.. هواتف لتصوير (فلوج) الفيديوهات القصيرة بزاوية «75 درجة»

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أعلنت شركة هونر العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن إطلاق هاتف HONOR 50 في مصر وهو أول هاتف ذكي مخصص لتصوير الفيديوهات القصيرة «الفلوج»، بمزايا فريدة، ما جعله يتصدر قوائم الأكثر بحثًا على محرك بحث جوجل.

ويتميز الهاتف الجديد بأوضاع متعددة لتصوير الفيديو، منها إمكانية استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد، وبكل سهولة ليتمكن المستخدم من الاختيار من بين 6 أوضاع للتصوير من أجل الحصول على تجربة تصوير «فلوج» vlog مبهره.

يأتى تصميم الهاتف مع شاشة منحنية رائعة بزاوية 75 درجة وقياس 6.57 إنش من النوع OLED ليوفر تجربة بصرية واضحة وراحة عند الاستخدام، كما يمتاز بتقنية الشحن السريع بقوة 66 واط والتي تتيح إمكانية الشحن بنسبة تصل إلى 70% خلال 20 دقيقة فقط إلى جانب البطارية الجبارة سعة 4300 مللي أمبير.

ويأتي هاتف HONOR 50 بسعر 8999 جنيه (8GB+256GB) وبسعر 7999 جنيه (6GB+128GB) مع مجموعة ألوان مذهلة وهي الكريستالي اللامع، الأخضر الزمردي وأسود منتصف الليل، كما سيتوفر إصدار (6GB+128GB) من HONOR 50 بلون كود مدون بحروف وتصميم مبهر ومخصص لهواتف HONOR فقط.

يأتى تصميم الهاتف مع شاشة منحنية بزاوية 75 درجة وقياس 6.57 إنش من النوع OLED ليوفر تجربة واضحه عند الاستخدام، كما يمتاز بتقنية الشحن السريع بقوة 66 واط والتي تتيح إمكانية الشحن بنسبة تصل إلى 70% خلال 20 دقيقة فقط إلى جانب بطارية سعة 4300 مللي أمبير.

وتم تجهيز هاتف HONOR 50 بستة أوضاع مختلفة لتصوير الفيديو بكاميرات متعددة، مع إمكانية استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد.

كما يأتي هاتف HONOR 50 مزوداً ببطارية سعة 4300mAh، ليمكن المستخدمين من البقاء على اتصال طوال اليوم بسهولة. ومدعوماً بتقنية الشحن سريع بقوة 66 واط والذي يمكنه من شحن الهاتف حتى 70% خلال 20 دقيقة فقط باستخدام الشاحن الموجود في العلبة.

وتم تزويد الهاتف بمعالجQualcomm Snapdragon 778G 5G، والذي يعمل على تحسين كل من أداء كل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 45% وقوة المعالجة بالذكاء الاصطناعي أعلى بنسبة 123%10 مقارنة بالجيل السابق. يأتي هاتف HONOR 50 أيضاُ مع تقنية GPU Turbo X لتقديم أداء أقوى أثناء اللعب بكثافة.