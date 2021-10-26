مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة «ارسم وابحث» 2021 .. تعرف على التفاصيل والشروط

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يُنظِّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، مسابقة بعنوان «ارسم وابحث» للمشتركين بنشاط التربية المتحفية؛ من سن 15 إلى 21 سنة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يقدم المتحف هذه المسابقة السنوية للسنة السابعة على التوالي، إذ يولي المتحف أهمية خاصة لنشاط التربية المتحفية من أجل نشر الوعي الأثري لدى الأطفال والنشء، وتنمية مواهبهم، وإظهار إبداعاتهم الفنية.

تدور مسابقة «ارسم وابحث» حول شخصية أسطورية، وتتمثل هذا العام في شخصية «إسكليبيوس» إله الطب عند الإغريق؛ وهو أحد الآلهة الأوليمبية الإثني عشر التي قدّسها اليونانيون القدماء.

ويضم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية قطعة نادرة للإله «إسكليبيوس» كان قد عُثر عليها بالمصادفة ضمن مُكتشفات موقع آثار المحمرة، وينفرد متحف الآثار بعرض هذه المجموعة كاملة.

يقدم متحف الآثار ست جوائز قيمة: ثلاث في مجال الرسم وثلاث في مجال البحث، إذ تنقسم المسابقة إلى شقين:

• الشق الفني: رسم القطعة المطلوبة بانسيابية ومرونة في الخطوط مع التركيز على التفاصيل، وذلك من خلال الصورة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمتحف.

• الشق البحثي: تقديم بحث يتسم بالدقة ويتناسب مع أعمار المتسابقين، على ألا يقل عن 6 صفحات، وسوف تُلقَى محاضرة عن الشخصية موضوع البحث عبر البث المباشر؛ لمساعدة المشتركين في عمل الأبحاث وسيُعلَن عن موعدها لاحقًا.

تبدأ المسابقة خلال شهر أكتوبر الجاري، من يوم الخميس، الموافق 28 أكتوبر إلى الأحد 28 نوفمبر 2021، وسوف يُعلن عن الفائزين ثم تُنظَّم احتفالية لتقديم الجوائز.

يبدأ التسجيل في المسابقة من يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 26، 27 أكتوبر 2021 لدى مسئولة النشاط.