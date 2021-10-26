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تفاصيل قرارات الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب

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تفاصيل قرارات الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب تفاصيل قرارات الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب

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عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأخير مساء الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، بمقر النادي بالجزيرة، ‏قبل ‏انعقاد ‏الجمعية العمومية المقرر لها 25 و26 نوفمبر المقبل، واعتمد المجلس ‏القرارات ‏التالية: ‏

‏- اعتمد المجلس قائمة المرشحين لمجلس الإدارة في الانتخابات المزمع إجراؤها ‏‏25 ‏و26 ‏نوفمبر المقبل، في كل المناصب: «الرئاسة، ونائب الرئيس، ‏وأمانة ‏الصندوق، ‏والعضوية فوق السن، والعضوية تحت السن».‏

‏- ناقش المجلس مشروع الميزانية المقدم من مراقب الحسابات، التي بلغت في العام ‏المالي ‏الحالي ما يقرب من 2 مليار ‏و538 مليون جنيه.‏

‏- اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للعام المالي 2021/2022.‏

‏- اعتمد المجلس تقرير مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العمومية، الذي ‏يتضمن ‏كافة ‏أنشطة ومختلف مجالات العمل التي تم إنجازها خلال الفترة من 1/7/2020 ‏إلى ‏‏30/6/2021‏.

‏- وافق المجلس على زيادة نسبة حصة رأس المال للنادي في شركة المنشآت الرياضية.‏

‏- وافق المجلس على الميزانية التقديرية لتكلفة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب ‏مجلس ‏إدارة ‏جديد للفترة من 2021 إلى 2025‏.‏

‏- وافق المجلس على أن يكون الإشراف على كافة أعمال الجمعية العمومية، التي ‏تشهد ‏انتخاب ‏مجلس إدارة جديد، إشرافًا قضائيًّا.‏

المصرى اليوم

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