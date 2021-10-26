أخبار عاجلة

شقيقها أصابها بطلق ناري.. كشف ملابسات مقتل ربة منزل بقنا (تفاصيل) -
الحكومة تعلن انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا -
«صحة شمال سيناء» تواصل ندوات التوعية لمواجهة كورونا -
انتخابات الزمالك أم مغادرة القناة .. الغندور يثير فضول متابعيه -
بمشاركة مديرية الصحة.. القنصلية السعودية تنظم حملة لتطعيم رعاياها بالإسكندرية -
أستاذ طب نفسي عن جريمة الإسماعيلية : المتهم مريض نفسي أو مدمن -
الحكومة: حظر تقديم خدمات لأي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا بدءًا من 1 ديسمبر -
وفد من "تعليم الأحساء" يزور مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة فى الطائف -
بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين -
الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين جنوب مأرب ..ويكبدهم عشرات القتلى والجرحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

التحفظ على 2 طن جبن رومي فاسد في الإسكندرية

Print
التحفظ على 2 طن جبن رومي فاسد في الإسكندرية التحفظ على 2 طن جبن رومي فاسد في الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 1،8طن «جبن رومي» غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم ضبطها داخل ثلاجة حفظ المواد الغذائية لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لحيازته كمية من جبن رومي غير صالح للاستخدام الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وتمت مداهمة الثلاجة والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشها عُثر على 1،8طن «جبن رومي» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الشرقية ومساعد وزير التموين يبحثان مستجدات المشروعات التجارية الجاري تنفيذها بالمحافظة

محافظ الشرقية ومساعد وزير التموين يبحثان مستجدات المشروعات التجارية الجاري تنفيذها بالمحافظة

تموين شمال سيناء يؤكد علي توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية

تموين شمال سيناء يؤكد علي توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية

«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي

«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي

«مباحث التموين»: ضبط 1305 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1305 قضية تموينية خلال 24 ساعة