التحفظ على 2 طن جبن رومي فاسد في الإسكندرية

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قرّرت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 1،8طن «جبن رومي» غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم ضبطها داخل ثلاجة حفظ المواد الغذائية لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لحيازته كمية من جبن رومي غير صالح للاستخدام الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وتمت مداهمة الثلاجة والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشها عُثر على 1،8طن «جبن رومي» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.