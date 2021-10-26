مايا مرسى : انخفاض معدل البطالة بين السيدات إلى 17.7%

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أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المركز القومى للمرأة حدوث انخفاض في نسبة تسرب الفتيات من المدارس من 4.5 % بين عامى 2014-2015 إلى 2.5% خلال عامى 2019-2020، بجانب انخفاض معدل الأمية بين السيدات إلىما يقارب 20% عام 2020، بعد أن كانت أكثر من 30% عام 2014.

وأشارت مرسى خلال كلمتها اليوم والتى ألقتها في مؤتمر «سيداو» للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلاشى الفجوات بين الجنسين في مراحل التعليم في مصر.

وبشأن التمكين الاقتصادى وعمل المرأة، والذى يعد من أكبر التحديات، أوضحت الرئيس القومى للمرأة انخفاض معدل البطالة بين السيدات من 24% عام 2014 إلى 17.7% عام 2020، وانخفضت نسبة مشاركتها في القوى العاملة إلى 16.8% في 2020، وارتفعت نسبة النساء اللاتي يحملن حسابات المعاملات إلى 47.5٪ مقابل 27٪ في عام 2017.