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مايا مرسى : انخفاض معدل البطالة بين السيدات إلى 17.7%

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مايا مرسى : انخفاض معدل البطالة بين السيدات إلى 17.7% مايا مرسى : انخفاض معدل البطالة بين السيدات إلى 17.7%

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أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المركز القومى للمرأة حدوث انخفاض في نسبة تسرب الفتيات من المدارس من 4.5 % بين عامى 2014-2015 إلى 2.5% خلال عامى 2019-2020، بجانب انخفاض معدل الأمية بين السيدات إلىما يقارب 20% عام 2020، بعد أن كانت أكثر من 30% عام 2014.

وأشارت مرسى خلال كلمتها اليوم والتى ألقتها في مؤتمر «سيداو» للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلاشى الفجوات بين الجنسين في مراحل التعليم في .

وبشأن التمكين الاقتصادى وعمل المرأة، والذى يعد من أكبر التحديات، أوضحت الرئيس القومى للمرأة انخفاض معدل البطالة بين السيدات من 24% عام 2014 إلى 17.7% عام 2020، وانخفضت نسبة مشاركتها في القوى العاملة إلى 16.8% في 2020، وارتفعت نسبة النساء اللاتي يحملن حسابات المعاملات إلى 47.5٪ مقابل 27٪ في عام 2017.

المصرى اليوم

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