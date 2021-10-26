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تبهر زوار معرض أكسبو دبي: مشاهد تاريخية ورؤية للمستقبل

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السعودية تبهر زوار معرض أكسبو دبي: مشاهد تاريخية ورؤية للمستقبل تبهر زوار معرض أكسبو دبي: مشاهد تاريخية ورؤية للمستقبل

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أبهر الجناح السعودي زوار معرض أكسبو دبي، سواء بعرض نماذج بين الماضي والحاضر ورؤية للمستقبل من خلال التقدم الاقتصادي والثقافي، وتهافت الزوار من جميع البلدان على الجناح الواقع في منطقة الفرص، حيث يتميز بمدخل «نافورة» تلتقط فيها العائلات الصور التذكارية.

وورصدت «المصري اليوم» من خلال ممرات آمنة هناك مشاهد عبر المؤثرات الصوتية وكذلك عرض مجسمات للعمارة التقليدية في مختلف ربوع المملكة، ومن روعة التصميم أن هناك سلالم تصطحب الزائر في جولة دائرية وراسية يتعرف فيها على ما حققته السعودية خلال السنوات الماضية.

وظهرت الطبيعة الصحراوية الممتزجة بزراعة النخل وكذلك أهم ما يميز بلاد الحرمين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فضلا عن رؤية السعودية من خلال التقدم المأمول في السنوات المقبلة.

وعرض الجناح السعودي الفلكلور والحرف اليدوية والتراث والثقافة والفنون والفرص الاستثمارية، ما يعزز مكانة السعودية في المنطقة، وهو ما أكده الصحفي السعودي بدر الجبل، أن بلاده لديها القدرة على التنافس على المستوى الدولي، واظهر الجناح مدى قدرة الشباب السعودي في عرض صورة بلاده أمام العالم.

ولفت إلى أن السعودية لديها رؤية عميقة نحو التقدم بمختلف أنواعه واستخدام التكنولوجيا، مؤكدا أن البلاد تشهد تقدما في عهد العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده محمد.

المصرى اليوم

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