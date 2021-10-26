أخبار عاجلة

شقيقها أصابها بطلق ناري.. كشف ملابسات مقتل ربة منزل بقنا (تفاصيل) -
الحكومة تعلن انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا -
«صحة شمال سيناء» تواصل ندوات التوعية لمواجهة كورونا -
انتخابات الزمالك أم مغادرة القناة .. الغندور يثير فضول متابعيه -
بمشاركة مديرية الصحة.. القنصلية السعودية تنظم حملة لتطعيم رعاياها بالإسكندرية -
أستاذ طب نفسي عن جريمة الإسماعيلية : المتهم مريض نفسي أو مدمن -
الحكومة: حظر تقديم خدمات لأي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا بدءًا من 1 ديسمبر -
وفد من "تعليم الأحساء" يزور مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة فى الطائف -
بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين -
الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين جنوب مأرب ..ويكبدهم عشرات القتلى والجرحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا

Print
الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة على أنه لن يقبل بتقسيم البلاد أو التفرقة بين أبناء شعبه، مشيرا إلى أن الصراع سياسي بحت وليس جهويا.

وفي كلمة بثتها منصة «حكومتنا»، قال الدبيبة: «هذا الصراع وكل الحروب التي جرت لا يمكن أن نقول إنه صراع جهوي.. هذا صراع سياسي بحت».

وأضاف متوجها لأهالي برقة: «هذا الصراع ليس معركة جهوية، هي معركة سياسية بامتياز.. نحن في نختلف ونتفق، لكن لا يمكن لأي شخص أن يتكلم عن منطقة».

وتابع: «عمري ما كنت جهويا ولن أكون جهويا، لن أقبل بتقسيم ليبيا، أو التفرقة بين الليبيين.. حكومتي اسمها»الوحدة الوطنية«، ولذلك فهي في خدمة كل الليبيين».

وقرر الدبيبة يوم الجمعة الماضي تشكيل فريق حكومي يوفد في مهمة عمل رسمية داخلية إلى بنغازي لمدة أسبوع، يجري خلالها زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة.

وكلف الفريق مقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، لمناقشة واستقصاء «موقف الأخير من الحكومة، مع ضرورة حثه على عودته لمباشرة عمله».

وفي العاشر من الشهر الجاري، قال بيان حمل توقيع «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» إن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا

الحكومة تعلن انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا

الحكومة: حظر تقديم خدمات لأي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا بدءًا من 1 ديسمبر

الحكومة: حظر تقديم خدمات لأي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا بدءًا من 1 ديسمبر

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله"

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله"

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله"

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله"