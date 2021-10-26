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جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم

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جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم

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قال الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أنه في ظل النجاحات المتتالية لجامعتنا العريقة على عدة أصعدة لا سيما التصنيفات الدولية ومما أسعد إدارة جامعة أسوان ظهور علماء جامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم.

جاء ذلك بناء على أخر إصدار النسخة الثالثة اكتوبر 2021 للدراسة التي اطلقتها Elsevier بالتعاون مع جامعة ستانفورد والتي تعد الاضخم من نوعها على الإطلاق لقواعد بيانات تضم قائمة أفضل 2٪ من العلماء على مستوى العالم في 22 مجال علمي رئيسي و176 تخصص فرعي.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، انه ضمت القائمة في تحديثها الاخيرة عدد 5 من علماء جامعة اسوان ضمن افضل 2٪ من العلماء حول العالم في تخصصهم وهم: الدكتور محمد نجيب راشد كلية العلوم مجال العلوم البيئة واحمد محمد رشاد كلية العلوم مجال الهندسة الميكانيكية والنقل ومحمد عبالعزيز مهلل عرابي كلية الهندسه مجال الهندسة الكهربائية والالكترونية ومحمد فتحي الامين كلية العلوم مجال الهندسة الميكانيكية والنقل والدكتور صلاح محمد كامل كلية الهندسة مجال الطاقة.

واشار الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل عرابي مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة إلى انه تأتي اهمية هذه الدراسة إلى استنادها إلى قاعة بيانات SCOPUS وتحليلها باستخدام خوارزميات وقياسات موحدة وقياسية للوصول إلى نتاءج دقيقة وموثوقة تشمل الاستشهادات والh_index و_ hm index وغيرها من المعايير لمزيد من المعلومات على الرابط https:// elsevier •digital commonsdata •com/datasets /btchxktzyw/3

المصرى اليوم

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