«فوربس»: إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ

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صنفت مجلة «فوربس» الأمريكية مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» إيلون ماسك بأنه أغنى شخص في التاريخ.

وقدرت مجلة «فوربس» ثروة ماسك بـ272.3 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد يوم من تجاوز القيمة السوقية لشركة «تسلا» عتبة التريليون دولار بنتيجة ارتفاع حاد لأسعار أسهمها، بنسبة أكثر من 13%.

ونتيجة تلك القفزة ازدادت ثروة ماسك بمقدار أكثر من 41 مليار دولار.

ويتصدر إيلون ماسك قائمة الأشخاص الأكثر ثروة في العالم.

وتضم قائم 5 أغنى أشخاص بالعالم أيضًا مؤسس شركة «أمازون» الأمريكية جيف بيزوس، والمدير العام لمجموعة LVMH الفرنسية برنارد آرنو، ومؤسس «مايكروسوفت» بيل جيتس ومدير شركة «فيسبوك» مارك زوكربرج.