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عصام الشوالي يصدم محمد صلاح

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عصام الشوالي يصدم محمد صلاح عصام الشوالي يصدم محمد صلاح

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أكد المعلق التونسي عصام الشوالي أن النجم المصري محمد صلاح لاعب متوهج ومتألق وبدأ مشواره خطوة بخطوة حتى الوصول للعالمية.

وأشار الشوالي عبر تصريحات تليفزيونية إلى أن تجربة صلاح في الدوري الايطالي ساهمت في تطوره مؤكدا أن صلاح فخر العرب جميعا فهو أحد أفضل لاعبي الدوري.

وأوضح أن صلاح أحد أهم ٣ لاعبين في العالم ومرشح للتتويج بلقب أفضل لاعب والحصول على الكرة الذهبية.

وقال : إذا سارت الأمور بدون تدخلات الرعاة والمعلنين سيكون صلاح مرشحا فوق العادة وكريم بنزيمة أيضا ولكن الحقيقة أن الرعاة قد يرجحون كفة ميسي أو كريستيانو رونالدو لأنهم لم يقدموا في مشوار العام الحالي أي شئ يذكر«.

وأكد أنه يتمنى بقاء صلاح مع ليفربول لأنه صار أيقونة ولو استمر على نفس النهج سيصممون له تمثالاً في الانفيلد.

المصرى اليوم

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