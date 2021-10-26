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سمير عثمان: ركلة جزاء أمام إنبي غير صحيحة

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سمير عثمان: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة سمير عثمان: ركلة جزاء أمام إنبي غير صحيحة

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قال الخبير التحكيمي سمير عثمان، أن ركلة الجزاء التي احتسبت للزمالك في مواجهة إنبي بلقاء الجولة الاولى من الدوري المصري الممتاز غير صحيحة.

وأضاف عثمان خلال تصريحات متلفزة:«لا يوجد صحة لركلة جزاء التي احتسبها حكم مباراة الفريق أمام إنبي لمصلحة يوسف أوباما».

وأكمل:«في الوقت نفسه حكم المباراة محمود ناجي تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للزمالك قبل الركلة المحتسبة».

واستهل الزمالك مشواره في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري بالفوز على إنبي بثنائية نظيفة.

المصرى اليوم

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