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قال الخبير التحكيمي سمير عثمان، أن ركلة الجزاء التي احتسبت للزمالك في مواجهة إنبي بلقاء الجولة الاولى من الدوري المصري الممتاز غير صحيحة.

وأضاف عثمان خلال تصريحات متلفزة:«لا يوجد صحة لركلة جزاء الزمالك التي احتسبها حكم مباراة الفريق أمام إنبي لمصلحة يوسف أوباما».

وأكمل:«في الوقت نفسه حكم المباراة محمود ناجي تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للزمالك قبل الركلة المحتسبة».

واستهل الزمالك مشواره في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري بالفوز على إنبي بثنائية نظيفة.