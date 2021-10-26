الشوالي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص علي معلول

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أكد المعلق عصام الشوالي أنه من السابق لأوانه الحديث عن تكرار سيناريو نهائي القرن في دوري ابطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وقال الشوالي خلال تصريحات متلفزة أن الأهلي والزمالك مرشحين فوق العادة للوصول للنهائي القاري وسيكون هناك منافسة من أندية المغرب وتونس.

وأضاف:«الزمالك فاز بالدوري المصري عن جدارة إذا حافظ على قوامه سيكون رقما صعبا في دوري الأبطال».

وتابع:«الأندية الشمال افريقية تستطيع أن تقدم كرة جميلة ولكنها لا تملك ثقافة الفوز بعكس الأهلي والزمالك».

وتوقع الشوالي بقاء مواطنه على معلول مع الأهلي وعدم رحيله مهما كانت المغريات مؤكدا أن مستوى معلول مع الأهلي رائع ويحصد الألقاب ويخوض بطولات كبرى مثل كأس العالم للأندية.