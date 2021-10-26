التحريات تكشف مفاجآت في قضية التحرش بالطالبة كنزي في أتوبيس المعادي

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كشفت تحقيقات واقعة التحرش بفتاة تدعى «كنزي. و- 18 سنة» المعروفة إعلاميًّا بـ فتاة المعادي، تفاصيل جديدة أثناء استقلالها إحدى وسائل المواصلات في محافظة القاهرة أثناء عودتها من النادي.

وقالت التحقيقات إن المجني عليها فوجئت بالمتهم يجلس خلفها ويلامس أجزاء حساسة من جسدها، ما دفعها إلى تغيير مكان جلوسها داخل الأتوبيس فلاحقها المتحرش وجلس خلفها أيضا، واستمر في تكرار جريمته بملامسة جسد المجني عليها، ما دفعها للصراخ في وجهه والاستغاثة بالركاب.

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كان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن تضرر فتاة تدعى «كنزي» من تعرضها للتحرش الجنسي من أحد الأشخاص داخل أتوبيس في القاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الفيديو والقبض على المتهم.

وقالت التحريات إن ضحية التحرش طالبة مقيمة بمنطقة الهرم في الجيزة وتم تحرير محضر في قسم شرطة المعادي بواقعة التحرش من أحد الأشخاص أثناء جلوسه خلف مقعدها في أتوبيس، وبالفحص تبين أن المتهم مقيم بمنطقة العياط ويبلغ من العمر 38 سنة ومتزوج ولديه أطفال.

تفاصيل القبض علي متحرش جديد في الجيزة

وفي الوقت نفسه تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، الثلاثاء، من القبض على المتهم بارتكاب فعل فاضح بميدان الحصري في 6 أكتوبر، والتحرش الجنسي بطالبة جامعية.

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كانت الأجهزة الأمنية كشفت حقيقة انتشار مقطع فيديو فاضح تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه أحد الأشخاص يصدر منه فعل خادش للحياء أمام مسجد الحصري.

وأكد التحريات أنه أثناء وقوف المجني عليها طالبة جامعية بميدان الحصري في انتظار سيارات الأجرة فوجئت بشخص يقود سيارة ملاكي بالوقوف أمامها وقام بمعاكستها وصدر منه فعل فاضح يخدش الحياء في ميدان عام وتحرش بها جنسيًّا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة، وبمواجهته بالتحريات ومقطع الفيديو اعترف بارتكاب الواقعة.

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