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الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا

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الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا

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الهبة لبعض الأولاد دون بعض من المسائل الشرعية التي يبحث الكثيرين عن مدى مشروعيتها وتلقت دار الإفتاء سؤالا قال : ما الحكم في الهبة لبعض الأولاد دون بعض مع العلم أنهم الأصغر، ولم يتزوجوا بعد؟.

وجاء جواب الإفتاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، إن الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه، خاصة وأنه قد قام وقتَ ذلك التصرف معنًى يقتضي التفضيل؛ وهو الصغر وعدم الزواج، ويترتب على ذلك التصرف في كل آثاره من ثبوت الملك فيما وهبه، ولا حرج في الانتفاع بالموهوب.

وتابعت الإفتاء : أما إذا أردتم سلوك مسلك الورع والاحتياط؛ بأن تردوا على إخوتكم ما كانوا سيأخذونه لولا هبة الوالد فلكم أن تفعلوا ذلك، ولو جزئيًّا، ويكون ذلك منكم على وجه التطوع، لا على وجه الوجوب والإلزام، وليس لأحد الحق في إلزام الآخر بذلك بل كل واحد في خصوص نصيبيه، إن شاء أَعْطَى وإن شاء أَمْسَكَ، ولا بأس في ذلك.

المصرى اليوم

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