رئيس وزراء أستراليا: اللاعبون غير المطعمين يجب عليهم الخضوع للحجر الصحي

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قال سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي، الأربعاء، إنه يجب على أي لاعب تنس لم يحصل على التطعيم أن يخضع للحجر الصحي الإجباري الخاص بكوفيد-19 لمدة أسبوعين، إذا كان يرغب في السفر إلى البلاد والمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام جديد.

وأبلغ موريسون لمحطة (سيفن نيوز) «نفس القواعد تنطبق على أي شخص سواء كان فائزا ببطولة كبرى في التنس أو رئيسًا للوزراء أو مسافرًا للعمل أو طالبًا أو أي شخص».

ورفض نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًّا الكشف عما إذا كان قد حصل على اللقاح ضد فيروس كورونا وقال منذ أيام إنه ربما لا يشارك في البطولة.