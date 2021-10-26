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وزير الرياضة يشارك في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية

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وزير الرياضة يشارك في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية وزير الرياضة يشارك في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية

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يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي تقام في الرياض تحت عنوان الاستثمار في الإنسانية المقام بمركز الملك عبدالعزيز الدولى للمؤتمرات بالمملكة العربية خلال الفترة 26-28 أكتوبر الجاري.

يحضر المؤتمر لفيف من السادة أصحاب السمو والمعالى من الوزراء والمسئولين وعدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك مؤسس للمبادرة.

ستدور المناقشات حول الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة، وعقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ويتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية تدور حول عدد من المحاور منها «الاستثمار من أجل التأثير، مستقبل السياحة..رؤى عالمية، تطور دور الشركات والحكومة، مقدمة في مستقبل البيانات، نظرة مستقبلية على الاقتصاد الكلي، الجغرافيا السياسية والديون، عصر جديد للاستثمار بهدف تحقيق النمو والربح والتأثير، المستقبل المتوقع للمؤسسات المالية، مستقبل كرة القدم وكيف تحرك الرياضة التأثير المجتمعي، تأثير الألعاب والرياضة الإليكترونية.. من صالات الألعاب إلى العوالم الافتراضية».

المصرى اليوم

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