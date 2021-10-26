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انتهاء جلسة مجلس الأمن حول السودان دون إصدار أي موقف موحد

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انتهاء جلسة مجلس الأمن حول السودان دون إصدار أي موقف موحد انتهاء جلسة مجلس الأمن حول السودان دون إصدار أي موقف موحد

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أفادت سكاي نيوز عربية بانتهاء جلسة مجلس الأمن حول السودان دون إصدار أي موقف موحد بسبب تباين الآراء.

وناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في السودان في اجتماع مغلق اليوم الثلاثاء، بعدما طلبت بريطانيا وأيرلندا والنرويج وأمريكا وإستونيا وفرنسا عقد اجتماع للمجلس.

وسيطر الجيش السوداني على السلطة اليوم الإثنين، وحل حكومة انتقالية كان من المفترض أن تقود البلاد إلى الديمقراطية، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية قبل نحو عامين.

وفي سياق متصل أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر عسكري سوداني: عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منزله

المصرى اليوم

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