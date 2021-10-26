«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة

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استطاعت كلية البنات بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الحصول على المركز الأول في محو الأمية للمرة الثالثة على مستوي الجامعة.

وقالت الدكتورة أميرة أحمد يوسف، عميدة الكلية، في بيان، الثلاثاء، إن تحصد المركز الأول بين كليات جامعة عين شمس السبع بدورة يوليو الامتحانية، بمحو أمية (٢٥٦٧) فردًا، ليبلغ عدد الأفراد الذين تم محو أميتهم بالجهود المخلصة لإدارة الكلية وطالباتها (8370) فردًا على مدار الخمس دورات الامتحانية الماضية، وهو مايتجاوز ربع إنجاز جامعة عين شمس ككل منذ صدور قرار إلزام طلاب بعض كلياتها بمتطلب محو الأمية كشرط للتخرج.

واضافت أن كلية البنات نجحت أن تحافظ على وجودها في صدارة ترتيب كليات الجامعة المشاركة بالمشروع.

ومن الجدير بالذكر أن طالبات كلية البنات لم يكتفين بمجرد محو أمية العدد المطلوب منهن كشرط للحصول على شهادة التخرج وإنما تجاوز أغلبهن ذلك المطلوب بكثير؛ فمنهن من استطاعت منفردة محو أمية (28) فردًا، ومَن محت أمية (27) فردًا، ومَن محت أمية 26 فردًا، والقليل منهن مَن اكتفت بمجرد محو أمية العدد المطلوب.