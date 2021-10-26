المفتي: دعم مبادرات تحسين أحوال المواطنين واجب وطني على كل مصري بالخارج

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استهل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، زيارته إلى العاصمة البوسنية سراييفو والتي تمتد في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر، بلقاء عدد من أبناء الجالية المصرية في البوسنة والهرسك وذلك بدار سكن السفير المصري.

وتناول المفتي خلال اللقاء- في حضور ياسر سرور سفير مصر لدي البوسنة والهرسك- الجهود المبذولة من جانب الدولة في تجديد الخطاب الديني وإزكاء الدين الإسلامي لمفهوم المواطنة والمساواة كما في وثيقة «المدينة» التي تعد أول دستور يؤكد تلك المعاني.

كما تحدث المفتي عن التجربة المصرية في التعايش بين مختلف أطياف المجتمع المصري مستشهدا بمبادرة «بيت العيلة»، برعاية كل من الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، موضحا أن جذور العلاقة بين عناصر الأمة المصرية ضاربة منذ جذور التاريخ ومتحدة ضد أي مخاطر تهدد الوطن مدللا على ذلك بحرب أكتوبر.

كما حث علام في الجزء الثاني من حديثه الحاضرين على ضرورة دعم الوطن بكل السبل والوسائل وأن يشارك الجميع، مشاركة وجدانية ومادية في كل المبادرات الوطنية، كل حسب قدراته وإمكانياته، كمبادرة «حياة كريمة» التي تمت برعاية من رئيس الجمهورية، موكداً أن دعم المبادرات التي تسعي إلى تحسين أحوال المواطنين المصريين واجب وطني على كل مصري يعيش في الخارج.

في نهاية اللقاء، ذكر السفير ياسر سرور سفير مصر في البوسنة والهرسك، مفهوم التعايش بين أفراد المجتمع مستعرضا نجاح النسيج الوطني في مصر في مواجهة كل التحديات والمحاولات المبذولة من البعض للإضرار بهذا النسيج المتماسك.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم للمفتي والسفارة المصرية لتنظيم هذا اللقاء وسعادتهم به، معربين عن رغبتهم في تكرار هذا التواصل وتعزيزه .