سموحة يفاوض ثنائي الأهلي

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دخل أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، في مفاوضات مع الثنائي محمد هاني وعمار حمدي، لاعبا فريق الأهلي، من أجل التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن سامي عرض على الثنائي الانتقال إلى صفوف سموحة في يناير المقبل من أجل إبلاغ إدارة النادى السكندري بالتحرك للتعاقد معهما في الميركاتو الشتوي.

ورفض الثنائي محمد هاني وعمار حمدي الرد على رغبة أحمد سامي لضمهم في يناير المقبل خاصة أن موقفهم مع الأهلي لم يحسم وطلبوا الانتظار لحين اتضاح موقفهم مع النادي.