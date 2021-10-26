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رئيس الشرقية للدخان: لست مدخنًا.. والرياضة جزء من حياة الشركة

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رئيس الشرقية للدخان: لست مدخنًا.. والرياضة جزء من حياة الشركة رئيس الشرقية للدخان: لست مدخنًا.. والرياضة جزء من حياة الشركة

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أكد هاني امان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، أن الشركة ملتزمة بالقانون ولا تقوم بتقديم أي اعلانات عن التدخين من خلال نادي الشركة في الدوري الممتاز، موضحا أن النادي موجود منذ أكثر من 60 عاما والرياضة جزء من حياة الشركة، وطوال 9 سنوات يلعبون في جميع الالعاب الرياضية.

وأضاف هاني امان، في مداخلة تلفزيونية، أن الشركة ونحن لا نشجع على التدخين ولا نقدم اعلانات للسجائر ولكن مهتمين بالرياضة كنشاط، والدليل صعود الفريق نتيجة الاهتمام بالرياضة للدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الشركة ناجحة بدون اعلانات وحصلوا على درع الشركات ال13 على التوالي«.

وكشف هاني امان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، عن أنه غير مدخن، قائلا: «أنا غير مدخن ومجلس الادارة غير مدخن وانا بتكلم عن نجاح للشركة لأني رجل تجاري ونحقق أرباح»، مختتما: «معندناش ولا منتج اسمه الشركة الشرقية للدخان واسم النادي غريب واجنبي».

المصرى اليوم

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