أصدر أحكامًا عن أعمال السيادة والإفراج الشرطي.. من هو المستشار الراحل أحمد الشاذلي؟

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بعد صراع استمر قرابة أسبوعين مع فيروس كورونا، توفي المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وأحد كبار شيوخ قضاته داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، لينعي جموع قضاة مجلس الدولة وكبار المحامين وعدد من الصحفيين والإعلاميين المستشار الشاذلي على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم الشخصية داعين له بالرحمة وأن يلهم أسرته وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

المستشار أحمد الشاذلي عمل بمجلس الدولة منذ قرابة 40 سنة، عمل خلالها بمختلف إدارات واقسام المجلس بداية من هيئة مفوضي الدولة ومحكمة القضاء الإداري وعضوا ورئيساً لسنوات بالمحكمة الادارية العليا، ليتولي بالحركة القضائية الاخيرة رئاسة الدائرة 11 ضرائب بالمحكمة الإدارية العليا.

وأصدر الكثير من الاحكام القضائية التي أرسي فيها مبادئ قضائية هامة عن أعمال السيادة والافراج الشرطي واسقاط الجنسية وحقوق الأسرى لتسجل في سجلات الاحكام التاريخية لمجلس الدولة وتعد دليلا لمن اراد الاسترشاد بها في وقائع ودعاوى مماثلة.