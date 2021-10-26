محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة الأقصر

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تحديد الأهداف" تحدث ايمن صلاح عن طريقة ومعنى تحديد الهدف، كما قدم القصر محاضرة بعنوان "كيف نعالج الشائعات" تحدث حسب الله أحمد عن أضرار الشائعات على الأمم، والانسياق وراء الإشاعات يعمل على عدم الاستقرار، بينما نفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنون تشكيلية رسم نفذها محمد إبراهيم مستخدماً القلم الرصاص

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الحاوي" تأليف نبيل هارون، وسردتها سارة عبد الوهاب، كما قدم قصر ثقافة أرمنت قراءة كتاب بعنوان "رواية الحب في زمن الكورونا" للكاتب مؤمن علاء ناقشه عمرو عبد الصبور، بجانب ذلك عقد مركز الحضاري بالأقصر أمسية شعرية للشاعر ممدوح أحمد بعنوان "نبي الرحمة"، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "مواجهة الأفكار المتطرفة" أوضح حسام الغول أن القرآن الكريم نهى عن قتل النفس للمسلمين وغير المسلمين، والمؤتمر الأخير للأزهر الشريف صنفهم على أنهم أصحاب أفكار متطرفة، وتخريب ممتلكات الدولة، وقتل المدنيين والشرطة هو اثم كبير

وقدّم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "لغتنا الجميلة" تحدث يحيى بحر عن حيثيات اللغة العربية، وهي لغة القرآن الكريم، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية عن "أكتوبر" نفذتها أسماء عبد السلام مع رواد القصر، مستخدمين ألوان الخشب والفلوماستر، إلى جانب عقد محاضرة بعنوان "الوحدة العربية وحرب أكتوبر" ألقاها حسن عبد الباري متحدثا عن العزيمة والإصرار ودورهما في انتصار حرب أكتوبر المجيدة، والوحدة العربية والترابط في تحقيق الإنتصار، وعبور خط بارليف المنيع.