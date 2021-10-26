★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل نادي الغردقة الرياضي بالبحر الأحمر باستقبال لاعبيه هاجر فتحي ويوسف جعفر والمدير الفني محمد عقيد، أبطال منتخب مصر للكاراتيه، بعد فوزهم ببطولة البحر المتوسط التي أقيمت الأسبوع الماضي بقبرص.

وبحسب بيان، تم الاستقبال بالمزمار البلدي والورود أمام مدخل النادي، وذلك بحضور محمد الشيخي، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمهندس محمد أبوالروس، رئيس منطقة البحر الأحمر للكاراتيه، وفراج عبدالمقصود، مدير عام الشباب والرياضة.

كان لاعبو نادي الغردقة الذين شاركوا مع منتخب مصر قد حصلوا على 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية خلال بطولة البحر المتوسط.