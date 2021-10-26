وزير القوى العاملة: مبادرة «سجل نفسك» تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج

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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ضرورة استكمال قواعد البيانات للعمال المصريين في الخارج لتقديم كل الخدمات لهم، مشيرا إلى أنه يتم خلال المرحلة الحالية إعداد قواعد بيانات المصريين العاملين بالخارج، من خلال مبادرة «سجل نفسك» عبر بوابة وزارة القوى العاملة المصرية، مؤكدا أن هذه المبادرة تتيح لكل جهات الدولة الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج ومساعدتهم على إزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم، مع التأكيد على أن السفارات المصرية وقنصلياتها والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال دائم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عدد من أعضاء الجالية المصرية في قطر والذي نظمته سفارة مصر في الدوحة، بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر بقطر، وذلك على هامش زيارته إلى الدوحة لرئاسة وفد مصر المُشارك في اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

وطالب الوزير أعضاء الجالية بضرورة التواصل مع بلدهم مصر من خلال الالتزام باستيفاء بياناتهم من خلال الرابط على موقع وزارة القوى العاملة تحت مبادرة «سجل نفسك» مما يمكنهم سهولة الحصول على خدمات جميع الأجهزة التنفيذية بمصر ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج وسفارات وقنصليات مصر بالخارج، فضلا عن التواصل معهم خاصة وقت الأزمات، وسرعة استقبال شكاواهم والعمل على حلها مباشر، فضلا عن حصولهم على الخدمات الحكومية الإلكترونية من أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى مراجعتها حضوريا.

واستمع الوزير، خلال اللقاء لكل الموضوعات التي تهم الجالية، وأكد حرصه الدائم على العمل لإيجاد حلول مناسبة لكل الموضوعات التي طرحت، منوها أنه بحث مع وزير العمل القطري خلال لقائه معه التنسيق والتدخل من جانب الوزارتين لتسهيل كل الأمور، وأنه على الجميع الالتزام بقوانين الدولة المضيفة.

وتناول وزير القوى العاملة خلال اللقاء جهود الوزارة بالتعاون مع السفارات المصرية ومكاتب التمثيل العُمالي لتوفير الحماية اللازمة والرعاية المطلوبة للعمالة المصرية في الخارج، مؤكدا مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارح، في توفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية، فضلا عن توفير فرص العمل اللائقة، واسترداد حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتذليل المشكلات التي تواجههم، مؤكداً أن الملحق العمالي خالد فتحي جهوده واضحة لا يمكن إنكارها، لافتا إلى أن هناك تغيير جذري في رعاية العمال المصريين بقطر.

وأوضح وزير القوى العاملة أن الجالية المصرية بقطر من أفضل الجاليات المصرية في الوطن العربي وهذا إنما يدل على تفهم العامل المصري بإدارة الأمور، مشيرا إلى أن وجودنا في هذا الاجتماع من أجل العمالة المصرية .

وأشار سعفان إلى بعض المقترحات التي يجري العمل على تنفيذها حاليًا لتعزيز التواصل مع أبناء مصر من العاملين في الخارج، وكذا خطط الوزارة للتوسع في تنفيذ برامج التدريب المهني، وإثقال المهارات للعمالة الفنية، مؤكدًا الأولوية التي توليها الدولة لرعاية الجاليات المصرية بالخارج.

وتناول وزير القوى العاملة جهود الدولة ما يتعلق بالتعامل مع تبعات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في تخطي الموجة الثالثة للجائحة من ناحية واستمرار الجهود والتحسينات، التي يتم اتخاذها وفقا لرؤية وتوجه الدولة المصرية لتحفيز الطلب وتحسين مناخ الأعمال في مصر والقطاع الخاص من ناحية أخرى.

وقال سعفان إن الدولة المصرية نجحت في التوازن بين صحة المواطنين والأداء الاقتصادي من أجل النهوض بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي بالتوازى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء من جهة والتوسع في عمليات التطعيم باللقاحات المتاحة.

من جانبه، قال السفير عمرو الشربيني، إننا نبدأ علاقات في مرحلة جديدة، مؤكدا أن باب السفارة مفتوح للجميع، وسوف يسير الوضع إلى طريق أفضل لتحقيق مطالب المصريين ليكون هناك خارطة طريق.

وخلال اللقاء أكد مُيسر صديق من الجالية المصرية، رئيس مجلس إدارة شركة ابهار للمشاريع، أن العامل المصري اتى للعمل ويبذل قصارى جهده في العمل ،مشيرا إلى أن الشأن المصري يسير إلى الأفضل، مقترحا تشكيل لجنة حكماء أو لجنة مثقفين تقوم لتثقيف وتوعية المصريين.

وفي هذا الإطار أكد وزير القوي العاملة أن دور السفارة والملحق العمالي يلعبان دورا مهما في هذا الشأن.

كما تحدث عدد آخر من أبناء الجالية المصرية عن بعض الشؤون التي ترتبط بمصالح العمالة المصرية منها ما هو شأن قنصلي ومنها ما هو شأن عمالي، كما دار الحديث عن بعض الموضوعات التي تخص المدرسة المصرية بالدوحة، وأكد مدير المدرسة أنه من الأهمية بمكان استقطاب دماء جديدة للعمل تتمتع بمهارات تدعم منظومة التعليم وتطويره .

وقدم الوزير هدية تذكارية للسفير المصري عمرو الشربيني وشكره على الجهد المبذول من جانب السفارة للتحضير لهذا اللقاء.

وفي ختام اللقاء، قام وزير القوي العاملة محمد سعفان بمصافحة جميع الحضور من أبناء الجالية المصرية فردا فردا على وعد منهم بأنهم سوف يدعون الجميع لدعم قاعدة البيانات لتوسعة نسبة المسجلين منهم حتى يتاح تقديم الخدمات لهم في ظل مؤشرات صحيحة.