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مباراة .. هدف الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. ()

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مباراة الزمالك .. هدف الزمالك الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو) مباراة .. هدف الثاني في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. ()

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مباراة الزمالك .. هدف زيزو مع الزمالك الأول في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. (فيديو)

يلعب الزمالك ضد إنبي الثلاثاء 26-10-2021 في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري 2021-2022. وتبحث جماهير الزمالك عن موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة للمباراة

الزمالك فاز فى مباراته الأخيرة على توسكر الكيني ، وتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أما إنبي فيريد بداية جيدة فى بطولة الدوري يبدأها بتحقيق المفاجأة والفوز على ىالزمالك

تلعب مباراة الزمالك وإنبي الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تلعب مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت أون سبورت

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي على موقع المصري اليوم

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أول تعليق من مرتضى منصور على عودته لنادي الزمالك .. وموقف كارتيرون

قرار من «الأمور المستعجلة» بشأن «وقف عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك»

مباراة الزمالك وإنبي ضمن مباريات الجولة الأولي الإفتتاحية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بملعب بتروسبورت.

المصرى اليوم

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