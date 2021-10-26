جامعة الزقازيق: مكافأة 10 آلاف جنيه للأساتذة المدرجين في قائمة أفضل 2% من العلماء بالعالم

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قرر مجلس جامعة الزقازيق، في جلسته الثلاثاء، صرف مكافأة 10 آلاف جنيه لـ43 عالمًا من أساتذة الجامعة الذين تم إدراجهم في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم، وذلك تقديراً لدورهم المتميز في مجال النشر الدولى مما يساهم في ارتفاع تصنيف الجامعة في التصنيفات الدولية.

وجاءت الجامعة في المرتبة الثانية بعد جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية، من حيث عدد الأساتذة المدرج أسمائهم وفقاً للدراسة الصادرة عن جامعة ستانفورد لأفضل 2%عالم لعام 2021، وذلك طبقاً لمؤشرات الإقتباس المركبة لتحتل الجامعة مكانة عالية للعام الثاني على التوالي بأكبر عدد علماء بالجامعة .

وأوضح الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، أن الهدف من المكافأة هو تشجيع أعضاء هيئة التدريس والأقسام العلمية وكليات الجامعة ومعاهدها ذات الجهد المتميز في النشر العلمي، وأن المكافأة لا تعادل قيمة الانجاز الذي حققوه علماء جامعة الزقازيق، لما له من دور كبير في رفع اسم الجامعة في كافة التصنيفات العالمية، مؤكداً على دعم الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في نشر بحوثهم في مجلات علمية عالمية، في إطار اهتمام الجامعة بقطاع البحث العلمي في جميع المجالات العلمية سواء الأساسية أو التطبيقية، والذي يُعد جزءاً رئيساً في خدمة وتنمية المجتمع المصري وأساس التقدم الاقتصادي.

وقال الدكتور خالد على الدرندلي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،.إن الجامعة حققت مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية ومنها تقدمها 50 مركزاً طبقاً لتصنيف تايمز هاير ايديوكاشن الدولي، لتصنيف جامعات دول الاقتصاديات الناشئة لعام 2022، وكذا ظهور جامعة الزقازيق ضمن شريحة أفضل 61-70 جامعة على مستوى الجامعات العربية بين 181 جامعة عربية مدرجة لعام 2022 ،وكذلك حصولها على المركز الثامن محليا بين 31 جامعة مصرية مدرجة لعام 2022.

وأشار إلى أن قائمة أفضل العلماء حول العالم التي نشرت في أكتوبر العام الماضي ضمت 30 عالماً من جامعة الزقازيق، وهذا العام حققت إدراج 43 عالما بزيادة 13 عالما من علماء الجامعة، مؤكداً تفوق جامعة الزقازيق في مجالات التصنيف المتعددة والتي تأتي من مؤسسات علمية موثوق بها .

في سياق آخر، قدم الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، عرضاً تفصيلياً تناول فيه دور قطاع المستشفيات الجامعية خلال الفترة السابقة، والذى تم تناوله من خلال أربعة محاور ،هي تطوير آليات العمل بالوحدات المختلفة واستحداث وحدات جديدة، وتطوير الاجهزة الطبية وشراء أجهزة جديدة، المستشفيات الجديدة والتوسعات، والنواحى المالية وتنمية الموارد، وتناول المحور الأول تطوير آليات العمل بالوحدات المختلفة واستحداث وحدات جديدة، والذى شمل تطوير العمل بادارة العلاج بأجر بمستشفيات جامعة الزقازيق من خلال المنظومة الالكترونية للقرارات الوزارية والتأمين الصحى ،وتطوير منظومة انجاز قوائم الانتظار من خلال انشاء لجنة قوائم الانتظار والربط الاليكترونى بها والاقسام المعنية على انجاز حالات قوائم الانتظار، وتطوير العمل بوحدات القسطرة التدخلية وتوفير المستلزمات بالمجان انقاذا للمرضى بالطوارئ وتوفير تلك المستلزمات التي تقدر بحوالي 30 ألف جنيه للحالة الواحدة من خلال استحداث وإنشاء دولاب مجانى بضوابط فنية وإدارية للصرف، لافتا إلى أنه بالنسبة للتعامل مع جائحة كورونا تم العمل على تطوير الأداء بمستشفييات جامعة الزقازيق، ومواجهة الفيروس منذ فبراير 2020، من خلال وضع خطة شاملة للتعامل مع الكورونا، والاشتراك كعضو أساسى في اللجان المخلتفة العليا بجامعة الزقازيق، ولجنة الصحة العليا بالمحافظة ،ووضع خطة عمل شاملة كمنظومة متكاملة من انشاء عيادات لفرز الحالات، والدورات التدريبية لفرق العمل وانشاء مستشفى وأماكن خاصة للعزل ،وتشغيل المعمل المركزى للمسحات والتحاليل وتوفير المستلزمات والأجهزة والأدوية والواقيات والمطهرات المطلوبة، وإنشاء أول وحدة عزل كورونا للأطفال بمصر يوليو 2020، بجانب صرف مكافآت العزل للعاملين وجعل كل العمل بمنظومة الكورونا بالمجان لجميع المرضى، شاملة الفحوصات والادوية والعزل بالمستشفيات .

وأضاف أنه تم تجهيز وافتتاح مخبز التغذية العلاجية بمستشفى الأطفال، للأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائى وحساسية الطعام كأول مستشفى بهذه الامكانيات والتنوع في تقديم الأصناف المختلفة في مصر ودعمها من قبل المستشفيات، وكذلك الدور البارز للجامعة في تفعيل برنامج زراعة الاعضاء بمستشفيات جامعة الزقازيق ، من خلال عقد البروتوكول مع جامعة المنصورة سبتمبر 2020، وتجديد رخصة زراعة الاعضاء الكبد والكلى بعد نجاح زرع حالتين كلى ،بعد توقف لبرنامج زرع الكلى منذ عام 2006 وزرع رابع حالة كبد .

وتناول الدكتور وليد ندا في المحور الثانى تطوير الأجهزة الطبية وشراء أجهزة جديدة، وكذلك انجاز وإصلاح استبدالى لجهاز الرنين المغناطيسى الذي كان معطلا من 36 شهر بتكلفة 7100000 جنية ودخوله الخدمة أبريل 2021، واستكمال شراء قسطرة القلب للكبار بمبلغ 5000000 جنيه، بالإضافة إلى مساهمة وزارة التعاون الدولى وتم توريدها مايو 2021 في مستشفى العاشر من رمضان الجامعى، فضلا عن توريد جهاز الأشعة المقطعية عالى الكفاءة ودخوله الخدمة بتكلفة 7200000 جنيه، وتوريد جهاز أشعة مقطعية بقطاع الحوادث بثلاثة ملايين ونصف، وتوريد أجهزة تنفس صناعى بعدد 13 جهاز بإجمالي 6 مليون جنيه ومائة ألف جنيه، وتوريد مونوتورات وأجهزة قياس أكسجين وأسرة عناية مركزة وأسرة عادية بإجمالي 2 ونصف مليون جنيه .

وأشار إلى أنه بالنسبة للمستشفيات الجديدة والتوسعات، فقد تم الاستلام المبدئى لمستشفى العاشر من رمضان الجامعى بسعة 286 سرير في فبراير 2021، والتعاقد مع الشركة الوطنية للمقاولات وهيئة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحوالى 350 مليون جنيه لتجهيز وفرش المستشفى بالفرش الطبى والغير طبى ،و كذلك تم شراء ثلاث سيارات للإسعاف بمليون وتسعمائة ألف جنيه كخطوات للتشغيل في نوفمبر2021، وتدبير الكوادر البشرية لتشغيل المستشفى، فضلا عن تجهيز المبنى التعليمى للاستعداد للدراسة به، بالإضافة إلى تنفيذ وعقد اتفاق تشطيب وتجهيز مستشفى الطوارئ الجديد بسعة 250 سرير بجامعة الزقازيق، بالتنسيق مع مع الهيئة الهندسية بمبلغ 367 مليون جنيه وتنتهى الأعمال ديسمبر 2021، تمهيداً لفرش المستشفى والتشغيل والعمل على التعاقد مع الجهات المختلفه لفرش المستشفى، والعمل على إنشاء وتجهيز دور كامل لزرع الأعضاء ولاول مره زرع النخاع .

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات نحو تجهيز مستشفى جراحات الاطفال التخصصى بمدينة العبور الجامعية بالزقازيق، لإعداده للتشغيل لجراحات الأطفال التخصصية وجراحات قلب الأطفال، ناهيك عن مخاطبة الجهات الراعية للمستشفيات من البنوك، ومنظمات المجتمع المدنى وخلافه ،في مساهماتها لتطوير المستشفيات مساعدة للدولة في النهوض بالمشاريع القومية، بالاضافة إلى صرف مكافآت العزل كورونا الدفعة الأولى والثانية للأطقم الطبية كأول جامعة تقوم بصرف مكافآت العزل، تنفيذاً لقرار رئيس الوزارء ومجلس الجامعة تقديرا لجهودهم في عزل الكورونا وتشجيعاً لهم، وصرف أجور الأطباء والعاملين بقوائم الانتظار من عام 2018 تحفيزاً لهم لإنجاز حالات قوائم الانتظار ثلاث دفعات، وصرف مديونيات صندوق التكافل للعاملين بالمستشفيات من عام 2017 وحتى الان .

وخلال جلسة مجلس الجامعة، أشار العقيد محمود الوحش إلى أن نسب تناول قرص الغلة الذي يؤدى إلى الموت ملحوظة هذه الفترة ،وأن الجامعة بدورها المتميز سواء التوعوي أو البحثي، قادرة على وضع الحلول البديلة للمشاكل أو القضايا التي يواجهها المجتمع .

وأكد رئيس الجامعة أهمية الدور التوعوي للجامعة في مواجهة ظاهرة تناول قرص الغلة الذي يؤدى إلى الموت، والتي انتشرت في المجتمع من قلة الوعي الديني مما يؤدي إلى أفعال وتصرفات غير مسئولة من مختلف فئات الشعب وخاصة الشباب، وأهمية تقديم الدعم النفسي وتنظيم رؤية ومقترح لتفعيل دور الجامعة المجتمعي التوعوي، سواء داخل الجامعة وخارجها، موجها بتشكيل لجنة برئاسة الأستاذ الدكتور خالد الدرندلى، وعضوية عمداء كليات الطب البشرى، والطب البيطرى، والعلوم، والزراعة، والصيدلة لتقديم بحث تفصيلى منهجى لتقديم حلول لمشكلة قرص الغلة في المجتمع .

وقرر مجلس الجامعة خلال حلسته في ضوء قرار رئيس الوزراء أنه من 15 / 11 / 2021، لن يدخل الجامعة إلا من حصل على التطعيم من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، أو يكون معه مسحة تثبت أنه خالى من الفيروس .

وأوضح الدكتور هشام فوزى عميد كلية الهندسة، أهمية دور الكلية للمساهمة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وخاصة من خلال مشروع تخرج طلاب قسم القوى الميكانيكية، من عمل محطة تنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، بعزبة أبوصميده بمركز الحسينية، حيث تم التواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب خلال مراحل تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن هذا المشروع يخدم نحو 500 ألف نسمة، فضلا عن خلايا الطاقة الشمسية بكلية الهندسة وأهميتها من خلال البروتوكول الموقع بين جامعة الزقازيق ومركز تحديث الصناعة الذي تم عقده في مايو الماضى.

وفى هذا السياق، وجه الدكتور عثمان شعلان، بتعميم هذه التجربة على كافة مبانى الجامعة من خلال خطة زمنية محددة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى في إطار الدور المجتمعى للجامعة وكذلك تنفيذا لخطة مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة، ودعماً لتوجه القيادة السياسية لدعم استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، وفى إطار توفير بدائل الطاقة العادية .

وفى إطار الدور المجتمعى للجامعة والمشاركة في مبادرة حياة كريمة وجه رئيس الجامعة، عميد كلية التربية النوعية بتكثيف حملات طلابية من الكلية والطلاب الموهوبين في الرسم ،إلى قرى مركز الحسينية والتوابع لتحسين المظهر الجمالى للمبانى وعمل جداريات متميزة للمبانى، وكذلك ندوات ريادة الاعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، للنهوض بشباب وقري مركز الحسينية بالشرقية الواقعة ضمن مبادرة «حياة كريمة» ،وأهميتها في تأهيل الشباب وفقاً للفرص المتاحة في سوق العمل .

وأوضحت الدكتورة جيهان يسرى، أنه تم التنسيق مع المسئولين عن مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية ،بانشاء مراكز بكل قرية لتعليم الأهالى الحرف اليدوية، والاستعانة بعدد من الطلاب الموهوبين من أبناء المركز لمحو أمية المقبل لتعلم حرفة ،وتخصيص مكافأة لكل من يتمكن من محو أمية أكبر عدد من الأهالى .

وتأكيداً على أهمية محو الأمية كمشروع قومى واهتمام الجامعة بالمساهمة الفعالة به، قرر مجلس الجامعة إعفاء كل طالبة ستتمكن من محو عشرة من المجتمع ستعفى من الخدمة العامة وتحصل على مكافأة عن كل شخص يتم محو أميته .