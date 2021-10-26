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«تعليم قنا»: التنسيق مع «التضامن» لتوزيع الخريجات للاستعانه بهم في سد العجز بالمعلمين

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«تعليم قنا»: التنسيق مع «التضامن» لتوزيع الخريجات للاستعانه بهم في سد العجز بالمعلمين «تعليم قنا»: التنسيق مع «التضامن» لتوزيع الخريجات للاستعانه بهم في سد العجز بالمعلمين

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أكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لتوزيع الخريجات المتقدمات للخدمة العامة على الإدارات التعليمية للاستعانة بهن في سد العجز بحسب المؤهل الدراسي، بالإضافة إلى إمكانية سد العجز لذات التخصص من مرحلة إلى أخرى داخل نفس الإدارة التعليمية في إطار التدابير المتبعة لسد العجز، ونبه على إلغاء تكليف أي من التخصصات التي بها عجز إلى دواوين الإدارات وتوزيعهم على المدارس .

تعليم قنا

جاء ذلك في الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان المديرية في حضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية وسعيد حسن رئيس مجلس الامناء بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية ومديري إدارات التنسيق بالمديرية من أجل حصر العجز والزيادة بالتخصصات المختلفة داخل الادارات التعليمية وفق ما انتهت إليه توجيهات المواد الأساسية .

تعليم قنا
تعليم قنا

وشدد خالد على تخصيص الفترة الأولى من يوم العمل للمتابعة الميدانية والعودة للمكتب لإنهاء العمل المكتبي واستقبال اصحاب الشكاوى مع التحلي بالمرونة وضبط النفس واستيعاب اصحاب المطالب المشروعة .

المصرى اليوم

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