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تحرير 66 محضر للمخابز والأسواق المخالفة بدمياط

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تحرير 66 محضر للمخابز والأسواق المخالفة بدمياط تحرير 66 محضر للمخابز والأسواق المخالفة بدمياط

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إحكام الرقابة على المنظومة التموينية والمتابعة المستمرة على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز، ووجهت مديرية والتجارة الداخلية بتكثيف حملاتها بكافة المناطق بالمحافظة، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها على مدار ثلاثة أيام متتالية عن تحرير ٦٦ محضرا.

تضمنت تلك المحاضر مخالفات تم رصدها للمخابز، وذلك لنقص وزن رغيف الخبز، هذا إلى جانب ما تم ضبطه من مخالفات بالأسواق، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع لحوم مكشوفة وغش تجارب، وكذلك عدم وجود شهادات صحية وأيضاً بيع بأزيد من الاسعار المقررة ورصد موزع للغاز بدون ترخيص.

المصرى اليوم

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