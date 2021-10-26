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شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع المعدن الأصفر

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شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع المعدن الأصفر

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قال أسامة حسن، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلي ليس عاملاً مؤثرًا في الذهب، وارتفاع الذهب، أو انخفاضه مرتبط بالبورصات العالمية، وقرارات البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا مثل تغير معدل الفائدة.

وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج "صناعة مصرية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان الذهب هو القيمة الحقيقية لمدخرات المواطنين، معقبًا: "الفلوس على المدى الطويل بتقل، ولكن الذهب يستطيع الحفاظ على قيمته طوال الزمن".

ولفت إلى أن الذهب لم يخسر أبدًا على المدى الطويل، مضيفًا أن معدل الفائدة للفيدرالي الأمريكي يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهبي على المستوى العالم.

المصرى اليوم

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