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قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن تكلفة طبق البيض تصل لـ45 جنيه، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ما يقرب من 400 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لبيع البيض بسعر عادل، حتى لا يخرج المنتج من المنظومة، وبالتالي ارتفاع الأسعار بصورة اكبر

وشدد «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، على ضرورة إيجاد آلية لتحديد سعر البيض مع توفير هامش ربح للتاجر، وهذا لا يخالف آليات السوق الحر، فالهدف من هذا الأمر هو إعداد توازن في السوق.

ولفت إلى ضرورة أن يتحرك اتحاد منتجي الدواجن مع وزارة الزراعة لطرح البيض في منافذ وزارة الزراعة، ومنافذ امان بأسعار مناسبة، وبالتالي تقل الاسعار، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فرق ما بين البيض الذي يباع في منافذ وزارة الزراعة، والبيض المغلف الذي يباع في الهايبر ماركت على الإطلاق.

ولفت إلى أن السوق الحر ليس منفلتًا والدولة تتحرك مباشر للحفاظ على حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن شعبة الثروة الداجنة تعمل في المقام الأول لصاحب المنتج، متمنيًا إيجاد حلول جذرية على أرض الواقع لمشكلة ارتفاع الأسعار.