سيدات اليد بالزمالك يهزمن المعادي في الدوري

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فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك، على فريق المعادي بنتيجة 39-27 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة بالدور الأول من الدوري العام.

ومنح الجهاز الفني للزمالك الفريق راحة غدا الأربعاء، على أن يستأنف تدريباته مساء الخميس المقبل بصالة النادي.

ويستعد الفريق لمواجهة الجزيرة في السادسة مساء السبت المقبل بصالة نادي الجزيرة، ضمن منافسات الجولة السابعة للبطولة.

ويقود فريق يد سيدات الزمالك كل من: حسن يسري المشرف العام على جهاز كرة اليد، ومحمد الأحمر ومحمود إبراهيم، مدربين مساعدين.. ومدرب حراس المرمي أحمد طه عباس.