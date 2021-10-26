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تراجعت اللجنة المعينة المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن عقد المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا غدا الاربعاء والذي تمت الدعوة له من جانب ادارة النادي والمنظومة الإعلامية قبل ان تتراجع اللجنة عن عقد المؤتمر وتأجيله لأجل غير مسمي.

وأوضح أحد اعضاء اللجنة المؤقتة للزمالك أن المؤتمر الذي كان مقررا عقده غدا الاربعاء تم تأجيله رسميا لأجل غير مسمي مؤكدا انه تم الاعتذار للسادة الاعلاميين والصحفيين والقنوات التي تمت دعوتهم

وشدد عضو اللجنة الذي رفض ذكر اسمه ان المؤتمر كان خاص ببعض الامور الخاصة بالنادي اداريا ورياضيا وتقديم اللبس الجديد لفريق الكرة لكن رأينا من الصالح للنادي تأجيله لاجل غير مسمي مشيرا إلى ان اللجنة تري انه من الافضل عدم الخروج باي تصريحات رسمية في الوقت الراهن بناء على اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني والاداري داخل النادي خصوصا بعدم عودة المجلس المنتخب بحكم من مجلس الدولة والقضاء الاداري.