أخبار عاجلة

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية -
برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية -
طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه -
«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني -
ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي» -
لجنة بيئية لمعاينة جنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر -
آيتن عامر عن مشاركتها في «سلام مربع»: فرصة غالية وثقة كبيرة من محمد هنيدي -
العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
يهدد السكان بسبب العواصف والأعاصير وضياع المحاصيل.. «الظلم المناخى» كارثة «غير طبيعية» -
قيادي في «طالبان» يتهم الولايات المتحدة بالسعي لأشعال حرب في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

يدعو لمؤتمر صحفي غدًا ثم يؤجله لأجل غير مسمى

Print
الزمالك يدعو لمؤتمر صحفي غدًا ثم يؤجله لأجل غير مسمى يدعو لمؤتمر صحفي غدًا ثم يؤجله لأجل غير مسمى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تراجعت اللجنة المعينة المؤقتة بنادي برئاسة حسين لبيب عن عقد المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا غدا الاربعاء والذي تمت الدعوة له من جانب ادارة النادي والمنظومة الإعلامية قبل ان تتراجع اللجنة عن عقد المؤتمر وتأجيله لأجل غير مسمي.

وأوضح أحد اعضاء اللجنة المؤقتة للزمالك أن المؤتمر الذي كان مقررا عقده غدا الاربعاء تم تأجيله رسميا لأجل غير مسمي مؤكدا انه تم الاعتذار للسادة الاعلاميين والصحفيين والقنوات التي تمت دعوتهم

وشدد عضو اللجنة الذي رفض ذكر اسمه ان المؤتمر كان خاص ببعض الامور الخاصة بالنادي اداريا ورياضيا وتقديم اللبس الجديد لفريق الكرة لكن رأينا من الصالح للنادي تأجيله لاجل غير مسمي مشيرا إلى ان اللجنة تري انه من الافضل عدم الخروج باي تصريحات رسمية في الوقت الراهن بناء على اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني والاداري داخل النادي خصوصا بعدم عودة المجلس بحكم من مجلس الدولة والقضاء الاداري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين في مجمع الصالات

مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين في مجمع الصالات

مرتبط يد الزمالك 2002 يهزم الزهور في الدوري

مرتبط يد الزمالك 2002 يهزم الزهور في الدوري

مران الزمالك.. تدريبات بدنية شاقة للاعبين

مران الزمالك.. تدريبات بدنية شاقة للاعبين

مران الزمالك.. كارتيرون يُخصص تدريبات فنية للاعبين

مران الزمالك.. كارتيرون يُخصص تدريبات فنية للاعبين