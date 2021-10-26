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محامي : تم إيقافي عن العمل ومنعني من دخول مكتبي

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محامي الزمالك : تم إيقافي عن العمل ومنعني من دخول مكتبي محامي : تم إيقافي عن العمل ومنعني من دخول مكتبي

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ابدي حسن محمد حسن محامي نادي المعين بادارة الشؤون القانونية والمنتدب لادارة العقارات بالنادي اندهاشه من قرار ادارة التنفيذية بالنادي برئاسة حسين بايقافه عن العمل واحالته للتحقيق دون سبب ووجه حق

وقال حسن محمد حسن محامي بالادارة القانونية للزمالك في تصريحات خاصة للمصري اليوم :فوجئت انا وعدد من زملائي بقرار من المدير التنفيذي بايقافنا عن العمل ومنعنا من دخول مكاتبنا دون ابداء أي اسباب سوي اننا قمنا بالتسليم على اعضاء الجمعية العمومية ومسؤولين سابقين بالنادي مؤكدا ان حسين السمري رفض حتي التحقيق معنا في أي امور تخص ايقافنا

وتابع محامي الزمالك: كيف يتم ايقاف موظفين بدون قرار اداري وبدون قرار مجلس ادارة وبدون اتباع الاجراءات القانونية لدرجة اننا طلبنا ان يتم التحقيق معنا لكن لم يستجيب احد لنا

واكد انه ينتظر موقف الادارة معه ومعرفه سبب ايقافه وعدد من موظفين النادي عن عملهم واحالة بعضهم للتحقيق ورفض التحقيق مع البعض الاخر ورفض السماح انا بمزاولة عملنا مشيرا إلى ان حسين السمري يهدف لمنعنا من التواجد بالنادي وعدم الحضور في مكاتبنا وبالتالي سيتم اعتبارنا منقطعين عن العمل واعتبار ذلك حجة لاتخاذ أي قرار ضدنا

وطالب محامي الزمالك الدكتوراشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل وانقاذ موظفين ومحاميين نادي الزمالك من القرارات التعسفية للمدير التنفيذي حسين السمري خصوصا واننا لم نرتكب أي خطا أو اساءة للنادي أو لاحد

المصرى اليوم

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