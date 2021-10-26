الشباب والرياضة تعلن تفاصيل البطولة الإفريقية الأولى للملاحة الرياضية

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة خلال المؤتمر الذي انعقد اليوم تفاصيل إنطلاق البطولة الرسمية الإفريقية الأولي للملاحة الرياضية التي تقام بمصر خلال الفترة من 31 أكتوبر الجارى وحتى 5 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر المؤتمر الصحفى كل من اللواء أحمد ناصر رئيس الكونفدرالية الإفريقية للاتحادات الرياضية (الأوكسا)، واللواء دكتور مؤنس أبوعوف رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للملاحة الرياضية، وسنيور فابيو بروتشيني، والدكتورة هدى الشوادفي مساعد وزير البيئة، ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير للتنمية الرياضية، ومحمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية.

يشارك في البطولة الإفريقية للملاحة الرياضية الأولي نحو 60 لاعب ولاعبة، من ١٢ دولة، وعلي التوازي تقام بطولة مصر الدولية المفتوحة الرابعة للملاحة الرياضية، بمشاركة 130 مشارك ومشاركة من ١٨ دولة من مختلف دول العالم، كما يقام على هامش البطولة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الإفريقى للملاحة الرياضية.

وجه اللواء دكتور مؤنس أبوعوف رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للملاحة الرياضية، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم والمساند لاتحاد الملاحة الرياضي لانتشار اللعبة وتطويرها، وحضوره كضيف شرف لاجتماعات الجمعية التأسيسية التي أقيمت في شهر مايو الماضي.

من جانبه، أوضح اللواء أحمد ناصر أن استضافة مصر للبطولة الرسمية الإفريقية الأولي للملاحة الرياضية تأتي ضمن توجه الدولة المصرية لاحتضان جميع فعاليات القارة الإفريقية تدعيما لأواصر التعاون والعلاقات مع دول القادة الشقيقة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى النجاح المتوقع للفعاليات بفضل تضافر جميع الجهود وفي مقدمتها دور وزارة الشباب والرياضة يقيادة الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي.

فيما قالت الدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، إن الملاحة الرياضة من أكثر اللعبات التي تعمل على تنشيط السياحة بمصر من خلال الاستفادة من مقومات الدولة المصرية المتمثلة في المعالم السياحية والأثرية والمقاصد الثقافية والمحميات الطبيعية والمشروعات التنموية العملاقة.

كما تستضيف مصر المعسكر التدريبى الإفريقى الأول، والذي يعد أول معسكر لإعداد الكوادر في مجالات اللعبة، وتتمثل في (إعداد الحكام، إعداد المدربين، إعداد راسمين الخرائط) بمشاركة خلال نخبة من المحاضرين الدوليين في مقدمتهم السيد زوران ميوليفيتش رئيس اتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية (مندوب الاتحاد الدولى)ورئيس لجنة التطور والتنمية في الاتحاد الدولي.

يأتي ذلك تحت مظلة الاتحاد الإفريقى للملاحة الرياضية برئاسة مصر، وفي إطار خطة وإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وسعيها نحو إعداد الكوادر الوطنية في مختلف مجالات اللعبة، وتأكيداً على جهود الوزارة في تحقيق رؤية الدولة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات الشعب.