رفضت لقب «عجوز العام».. إليزابيث تمارس مهاما رسمية بعد استقرار حالتها الصحية

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عادت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، لممارسة مهامها الرسمية اليوم بعد انتهاء وعكتها الصحية التي استغرقت بضعة أيام، حيث أجرت لقاءين عبر الإنترنت مع سفيري كوريا الجنوبية وسويسرا الجديدين.

وذكرت وسائل إعلام وصحف بريطانية أن الملكة البالغة من العمر خمسة وتسعين عاما، ليلة في مستشفى الملك إدوراد السابع الأربعاء الماضي، حيث أجريت لها فحوص أولية للكشف عن أعراض لا علاقة لها بفيروس كورونا.

الملكة إليزابيث الثانية وولى العهد الأمير تشارلز - صورة أرشيفية

وتعتبر ليلة الأربعاء هي الأولى التي تقضيها الملكة في المستشفى منذ سنوات لكن مسؤولين بالبلاط الملكي قالوا إنها في حالة معنوية جيدة وإنها عادت في اليوم التالي إلى محل إقامتها في قلعة وندسور حيث عادت لممارسة بعض المهام الخفيفة.

الملكة إليزابيث - صورة أرشيفية

ومعروف عن الملكة أنها تنعم بصحة جيدة وهي لا تزال تمارس العديد من المهام العامة، حيث ظهرت من جديد في الصور وهي ترتدي ثوبا أصفر وتبتسم وتبدو في حالتها الطبيعية المعتادة.

واضطرت الملكة إلى إلغاء زيارة رسمية لأيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي بعدما نصحها فريقها الطبي بأخذ قسط من الراحة بضعة أيام.

الملكة إليزابيث - صورة أرشيفية

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية والتي تعتبر «الأطول عمرا» في تولي الحكم في العالم، رفضت في وقت سابق من الشهر الجاري حصولها على لقب «عجوز العام» بحسب مجلة «أولدي»، حيث يعتبر اللقب جائزة تمنح تكريما لإنجازات الجيل الأكبر سنا.

مراسم الاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانية إليزابيث الثانية - صورة أرشيفية

و جاء في رسالة من مساعد السكرتير الخاص للملكة، توم لينج بيكر أن جلالة الملكة تعتقد أن عمرك الحقيقي هو ما تشعر به، لذلك فهي ترى أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة لتكون قادرة على قبول اللقب وتأمل في أن تجد متلقيا أكثر جدارة«.