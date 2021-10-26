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سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا يعلنون انشقاقهم وانحيازهم للشعب

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سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا يعلنون انشقاقهم وانحيازهم للشعب سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا يعلنون انشقاقهم وانحيازهم للشعب
أدانوا الانقلاب العسكري

سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا يعلنون انشقاقهم وانحيازهم للشعب

أعلن سفراء السودان في فرنسا، وبلجيكا، وسويسرا انشقاقهم، اليوم الثلاثاء، ورفضهم للانقلاب العسكري، بحسب ما ذكرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية في منشور على صفحتها في "فيسبوك".

وأعرب كل من: عمر بشير مانيس سفير السودان لدى فرنسا، وعبدالرحيم أحمد خليل سفير السودان لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعلي بن أبى طالب عبدالرحمن الجندي سفير السودان لدى سويسرا ومكتب الأمم المتحدة بجنيف، في بيان نشر على صفحة الوزارة عن إدانتهم للانقلاب العسكري.

وأعلنوا "انحيازهم التام إلى مقاومة الشعب السوداني التي يتابعها العالم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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