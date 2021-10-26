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قالت: سنناقش الشراكات التي يمكنها أن تجمع نقاط قوة مختلفة لمشاركة الأهداف

قالت البروفيسورة غادة المطيري، منتدى_مستقبل_الاستثمار سيواصل جلب أفضل العقول الشبابية في العالم بهدف إيجاد تأثير إيجابي للبشرية.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح أعمال المنتدى: سنناقش في #مبادرة_مستقبل_الاستثمار الشراكات التي يمكنها أن تجمع نقاط قوة مختلفة لمشاركة الأهداف.

وكانت قد انطلقت -قبل قليل- فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بتجمُّع أكثر من ألفي بعثة وخمسة آلاف مشارك في الرياض، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية".

وسيجمع هذا الحدث القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم، وسيستكشف الحلول الرائدة التي تتصدّى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها، إذ تعد المبادرة منصة عالمية فاعلة في تعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.