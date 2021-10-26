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سجلت أسعار الدواجن في مصر مستويات جديدة، اليوم الثلاثاء أكتوبر 2021، فيما أكد التجار أن حركة المبيعات مازالت مستمرة في نفس مستوياتها رغم اختلافات الأسعار وتشير البيانات إلى وجود تباينات في مستويات الاسعار بين المحافظات تبعا لحجم الانتاج الخاص بكل محافظة .

وشهدت معدلات الاستهلاك زيادة خاصة بعد بداية موسم الدراسة كما ارتفع معدل استهلاك البيض خاصة انه احد الوجبات والعناصر الاساسية في الموسم الدراسي وكانت هناك مخاوف من وجود تأثيرات على مستويات أسعار الخدمات والمنتجات نتيجة زيادة أسعار البنزين مؤخرا، وتعد الدواجن أحد المنتجات الاساسية التي تتأثر سريعا بأي من القرارات.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26 اكتوبر 2021 طبقا لأسعار بورصة الدواجن كالآتي:

1- سعر الكيلو من الفراخ البيضاء يتراوح ما بين 32 إلى 34 جنيها.

2- سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح ما بين 34 إلى 36 جنيها.

3- سعر الكيلو من الأوراك سجل نحو 22 جنيها.

4- سعر الكيلو من الفراخ الحمراء تراوح ما بين 25 و27 جنيها.

5- سعر الكيلو من الفراخ الامهات بلغ نحو 30 جنيها.

6- تراوح سعر كيلو البانيه من 80 إلى 83 جنيها.

وأظهرت عدد من التقارير المحلية التابعة للغرف التجارية أن صناعة الدواجن تشمل استثمارات بالمليارات، ويعمل بها نحو 2.5 مليون عامل.

يصل حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن البيضاء لنحو 150 ألف طن شهريا، فيما يصل نصيب الفرد لنحو 21 كيلو سنويا.