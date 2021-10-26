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محمد سعد أشغال شاقة بسبب بروفات «اللمبي في الجاهلية»

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محمد سعد أشغال شاقة بسبب بروفات «اللمبي في الجاهلية» محمد سعد أشغال شاقة بسبب بروفات «اللمبي في الجاهلية»

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يستعد النجم الكبير محمد سعد لعرض أحدث عروضه المسرحية «اللمبي في الجاهلية»، نوفمبر المقبل ضمن عروض موسم الرياض بالسعودية، ويواصل حالياً بروفات التحضير اليومية على خشبة مسرح طيبة مول بمدينة نصر، للمخرج تامر كرم، بمشاركة باقي أبطالها دينا ويزو، طاهر أبوليلة، منير مكرم، حسن عبدالفتاح.

المسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي يعيد سعد بشكل متميز للمسرح، وتقدم حكاية جديدة تماماً بتقنيات مختلفة على خشبة المسرح.

وفي سياق آخر تعاقد النجم محمد سعد على بطولة فيلم جديد انتاج أحمد وكريم السبكي ومن المقرر أن يعلنا عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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