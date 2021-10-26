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نجم البنك الأهلي يكشف أسباب تعثر انضمامه للزمالك

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نجم البنك الأهلي يكشف أسباب تعثر انضمامه للزمالك نجم البنك الأهلي يكشف أسباب تعثر انضمامه للزمالك

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كشف محمد هلال، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى، أسباب عدم انضمامه إلى نادي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال محمد هلال، في تصريحات تليفزيونية: «كان يوجد مفاوضات مع مسؤولي الزمالك في الفترة الماضية، ولكن توقفت فجأة، ولا أعلم حتى الآن سبب توقف المفاوضات».

وعن تجربته في الدوري البلجيكي، قال: «عدم المشاركة في المباريات بشكل أساسي كان سببًا رئيسيًا في إنهاء مسيرتي الاحترافية بالدوري البلجيكي والعودة إلى نادي وادي دجلة».

وأشار محمد هلال إلى أنه يرغب التقديم الأفضل هذا الموسم مع البنك الأهلى وتحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ26 عامًا أحرز هدفين لفريق البنك الأهلي في مباراة طلائع الجيش، التي اقيمت أمس الاثنين، على بتروسبورت بالتجمع الخامس، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.

المصرى اليوم

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