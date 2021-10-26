أول من تعليق من عصام عبدالفتاح على السخرية من زي الحكام

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أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد السكندري استحق ضربتي جزاء في مواجهة سموحة بعد سقوط اللاعب في منطقة الجزاء اثر عرقلته.

وقال عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية إن تدخل حكم الفيديو كان مميزاً في هذه اللقطة لأنه استدعى الحكم وأبلغه بأن اللعبة في منطقة الجزاء.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي مبرر للسخرية من ألوان ملابس الحكام والزي الفسفوري، مؤكدا أن هذه الملابس التي وصلت لاتحاد الكرة.

وأكد أن تقارب لون قميص الحارس محمد بسام مع الحكم نادر قمر الدولة كان أمرا من الممكن تداركه.

وأوضح أن الحكم كان عليه أن يحاول تبديل قميص الحارس ولكن من الوارد أن تتم إقامة المباراة بنفس القمصان.