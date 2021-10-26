حارس البنك الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات القلعة الحمراء

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قال محمود الزنفلي، حارس عرين البنك الأهلي، إنه سعيد لحفاظة على نظافة شباكه خلال مواجهة طلائع الجيش التي جرت مساء الاثنين بالدوري الممتاز.

وأضاف محمود الزنفلي، في تصريحات تليفزيونية: «قدمت مستوى جيدا خلال لقاء اليوم، وحافظت على نظافة شباكي، وأتمنى الاستمرار على هذا المستوى حتى نهاية الموسم».

وتابع: «ترددت بعض الأقاويل عن رغبة الأهلي في ضمي، ولكني لم أتلقى أي عرض رسمي من جانب القلعة الحمراء، واللعب لها شرف كبير».

وعن حديثه مع حكم اللقاء: «لقد سقطت أرضا بعد تعرضي لإصابة ولكن حكم المباراة ظن أني أتحايل لإضاعة الوقت، وهو ما أثار غضبي».